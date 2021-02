Flash News dell’8 Febbraio 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mario Draghi inizia il secondo giro di consultazioni. Oggi i partiti più piccoli, domani tutte le altre forze politiche. L’ipotesi di una larga maggioranza sembra possibile, nonostante i paletti messi dai partiti. La questione agita soprattutto quelli che sostenevano l’esecutivo uscente. PD e LeU già al primo giro hanno dichiarato disponibilità a sostenere Draghi ma questo allargamento della maggioranza potrebbe metterli in difficoltà; Nel centrodestra resta sul tavolo l’apertura di Forza Italia a Draghi e la disponibilità della Lega per un “esecutivo di rinascita”. Chiusura netta, invece, da parte di Fratelli D’Italia; Giuseppe Conte chiarisce che non farà parte del Governo ma spinge i 5 Stelle “è il momento di guardare alle sofferenze dei cittadini”. E alla domanda se si candiderà a Sindaco di Roma, risponde “no grazie”; L’andamento dell’epidemia in Italia: i nuovi contagi sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mario Draghi inizia il secondo giro di consultazioni. Oggi i partiti più piccoli, domani tutte le altre forze politiche. L’ipotesi di una larga maggioranza sembra possibile, nonostante i paletti messi dai partiti. La questione agita soprattutto quelli che sostenevano l’esecutivo uscente. PD e LeU già al primo giro hanno dichiarato disponibilità a sostenere Draghi ma questo allargamento della maggioranza potrebbe metterli in difficoltà; Nel centrodestra resta sul tavolo l’apertura di Forza Italia a Draghi e la disponibilità della Lega per un “esecutivo di rinascita”. Chiusura netta, invece, da parte di Fratelli D’Italia; Giuseppe Conte chiarisce che non farà parte del Governo ma spinge i 5 Stelle “è il momento di guardare alle sofferenze dei cittadini”. E alla domanda se si candiderà a Sindaco di Roma, risponde “no grazie”; L’andamento dell’epidemia in Italia: i nuovi contagi sono ...

carlo_centemeri : Anticorpi Monoclonali, la distribuzione è affidata al commissario Arcuri - Non usate la rubrica flash per le news!… - infoitsport : De Laurentiis tirerà le somme dopo Atalanta e Juventus. Rinnovo Maksimovic, richiesta shock – FLASH NEWS - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - L'Austria riapre e usa i test rapidi per ritornare a una vita quasi normale… - RBcasting : 'La Ragazza Spettinata' (The Lone Girl), il documentario di Marco Amenta sulla cowboy italiana che lotta per difend… - NewsStoryline : ??News -TORNEO IN ARRIVO Titolo: Coppa Flash Descrizione: L'uomo più veloce del mondo è qui in Fortnite. Assolda un… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News Museo del Risorgimento

...di istantanea ? si facciano fotografie a uso personale senza fini di lucro ? non si venga a contatto/non si tocchi l'oggetto da fotografare ? non vengano usate fonti di luce (compreso il flash) ? ...

Loggia e Odeo Cornaro

...di istantanea ? si facciano fotografie a uso personale senza fini di lucro ? non si venga a contatto/non si tocchi l'oggetto da fotografare ? non vengano usate fonti di luce (compreso il flash) ? ...

De Laurentiis tirerà le somme dopo Atalanta e Juventus. Rinnovo Maksimovic, richiesta shock – FLASH NEWS CalcioNapoli1926.it Francesca da Rimini lancia anno dantesco con 30 appuntamenti

Rimini, Gradara e i territori malatestiani tra Romagna e Marche celebreranno Dante Alighieri, nel settimo centenario della morte, e Francesca da Rimini, il personaggio della Divina Commedia più conosc ...

Francesca da Rimini lancia l'anno dantesco con 30 appuntamenti

Rimini, Gradara e i territori malatestiani tra Romagna e Marche celebreranno Dante Alighieri, nel settimo centenario della morte, e Francesca da Rimini, il personaggio della Divina Commedia più conosc ...

...di istantanea ? si facciano fotografie a uso personale senza fini di lucro ? non si venga a contatto/non si tocchi l'oggetto da fotografare ? non vengano usate fonti di luce (compreso il) ? ......di istantanea ? si facciano fotografie a uso personale senza fini di lucro ? non si venga a contatto/non si tocchi l'oggetto da fotografare ? non vengano usate fonti di luce (compreso il) ? ...Rimini, Gradara e i territori malatestiani tra Romagna e Marche celebreranno Dante Alighieri, nel settimo centenario della morte, e Francesca da Rimini, il personaggio della Divina Commedia più conosc ...Rimini, Gradara e i territori malatestiani tra Romagna e Marche celebreranno Dante Alighieri, nel settimo centenario della morte, e Francesca da Rimini, il personaggio della Divina Commedia più conosc ...