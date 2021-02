Dota 2 | il pro player Anderson ' 444' Santos è scomparso a soli 25 anni

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il giocatore professionista brasiliano di2,"444", è morto all'età di 25. Secondo la sorella di, il ragazzo è morto in un'unità di terapia intensiva a Manaus, in Brasile, il 6 febbraio, e nonostante i molteplici tentativi di rianimazione, è deceduto per la malattia causata dalla pandemia in corso di COVID-19. I fan avevano raccolto fondi a gennaio per aiutare a pagare le cure, accumulando $ 6000. 444, noto anche semplicemente come "Bob" e "Bob444", aveva recentemente giocato per paiN Gaming, che ha rappresentato all'MDL Disneyland Paris Major e all'EPICENTER Major nel 2019. La sua vincita più grande è arrivata alSummit nel luglio 2019, dove paiN è arrivata seconda. Leggi altro...

SyahadataenA : @Lenza_Vio Eh pro player dota -

Ultime Notizie dalla rete : Dota pro

SportEconomy

... vi sentirete più leggeri! Ma non solo, Marte in Toro vidi splendide energie, quelle giuste ... Fate solo attenzione a valutare ie i contro. Oroscopo della settimana Pesci: decisi a ...OnePlus 9si mostra in un leak vestito di argento specchiato. Nell'immagine vediamo la parte ... Tra l'altro l'azienda ne riduce ancora il diametro e ladi una risoluzione da 32 MP . Nel frame ...Singapore ospiterà il primo Major del Dota Pro Circuit (DPC) 2021, l’evento è stato annunciato da ONE Esports oggi. L’organizzatore del torneo ha rivelato sul proprio sito Web che ospiterà il ONE Espo ...Questa è l'ultima aggiunta alla staffa MMR 11k. BOOM Esports è una delle squadre più importanti in SEA, motivo per cui non sorprende che i suoi giocatori siano di alto livello. Oggi, Ralfi Fathur "Mik ...