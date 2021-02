Daydreamer, anticipazioni: Emre e Leyla si sposano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Leyla ed Emre - Daydreamer Un matrimonio improvviso condizionerà i prossimi eventi di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Convinti del fatto che le loro rispettive famiglie ostacoleranno l’unione, Leyla Aydin (Oznur Serceler) ed Emre Divit (Birand Tunca) decideranno infatti di sposarsi in segreto e coinvolgeranno soltanto Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) al lieto evento in qualità di testimoni. Da un lato questi ultimi dovranno rinunciare all’idea di scambiarsi quanto prima i voti nuziali, dall’altro Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Huma (Ipek Tenolcay) andranno su tutte le furie appena scopriranno di essere state scartate e pretenderanno che Emre e Leyla organizzino delle nuove nozze per rispettare tutte le tradizioni turche. Ecco le ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 8 febbraio 2021)edUn matrimonio improvviso condizionerà i prossimi eventi di– Le Ali del Sogno. Convinti del fatto che le loro rispettive famiglie ostacoleranno l’unione,Aydin (Oznur Serceler) edDivit (Birand Tunca) decideranno infatti di sposarsi in segreto e coinvolgeranno soltanto Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) al lieto evento in qualità di testimoni. Da un lato questi ultimi dovranno rinunciare all’idea di scambiarsi quanto prima i voti nuziali, dall’altro Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Huma (Ipek Tenolcay) andranno su tutte le furie appena scopriranno di essere state scartate e pretenderanno cheorganizzino delle nuove nozze per rispettare tutte le tradizioni turche. Ecco le ...

