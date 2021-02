Crisi di Governo, Anief pronta a confrontarsi con Draghi su istruzione e ricerca (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – In questo momento cruciale per il Paese, impegnato nella formazione di un nuovo Governo Draghi, l’Anief vuole ricordare quanto espresso al meeting di Rimini la scorsa estate sull’educazione, che non può essere vista solo come un fattore economico, ma occorre metterne in luce il valore sociale, il valore fondante nella costruzione della società del domani. Lo afferma il Presidente del sindacato della scuola, Marcello Pacifico, criticando “le scelte che negli ultimi vent’anni hanno visto l’investimento nell’educazione come un qualcosa su cui risparmiare, quasi un bancomat rispetto al debito pubblico che si andava accumulando”. “Oggi le cose sono cambiate – afferma – grazie anche all’Europa ci chiede di investire sull’educazione, di garantire l’istruzione a partire dall’infanzia, di formare dei cittadini ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – In questo momento cruciale per il Paese, impegnato nella formazione di un nuovo, l’vuole ricordare quanto espresso al meeting di Rimini la scorsa estate sull’educazione, che non può essere vista solo come un fattore economico, ma occorre metterne in luce il valore sociale, il valore fondante nella costruzione della società del domani. Lo afferma il Presidente del sindacato della scuola, Marcello Pacifico, criticando “le scelte che negli ultimi vent’anni hanno visto l’investimento nell’educazione come un qualcosa su cui risparmiare, quasi un bancomat rispetto al debito pubblico che si andava accumulando”. “Oggi le cose sono cambiate – afferma – grazie anche all’Europa ci chiede di investire sull’educazione, di garantire l’a partire dall’infanzia, di formare dei cittadini ...

In questo momento cruciale per il Paese, impegnato nella formazione di un nuovo governo Draghi , l'Anief vuole ricordare quanto espresso al meeting di Rimini la scorsa estate sull' educazione , che non può essere vista solo come un fattore economico, ma occorre metterne in luce ...

Governo, Tabacci: sì a Draghi senza condizioni, svolta per Paese

'Il presidente Draghi - ha sottolineato - ci ha rappresentato le intenzioni del governo che intende ... conseguenza di questa crisi che ci ha tolto il respiro e la pazienza, non siamo neppure riusciti ...

Crisi di governo, Di Maio (M5S): «Decisivi nel Conte I e II, lo saremo ancora» Il Messaggero Diretta consultazioni Governo Draghi/ Il programma: Pa, Giustizia, Fisco, Scuola e Ue

Consultazioni Governo Mario Draghi, oggi e domani diretta video streaming Camera: ultime notizie, rebus Ministri e programma. Giuramento venerdì 12 febbraio ...

L’Alto Commissario

(8 febbraio 2021) Si pronuncia Draghi, ma molti, dentro e fuori il Palazzo, leggono o pensano Maghi. Al premier incaricato si attribuiscono virtù e capacità taumaturgiche tali da fare immaginare la ra ...

