Covid, 5 operatori positivi a Torre Annunziata: chiusi gli uffici (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Cinque operatori positivi al Covid-19: chiusi gli uffici e sospese le attività presso la sede dell’ambito sociale N30 di Torre Annunziata (Napoli) fino al 17 febbraio. Ad annunciarlo è il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, che in un comunicato diramato dal suo ufficio stampa fa sapere come ”a seguito di uno screening eseguito sugli operatori dell’ambito, sono emersi cinque casi di positività. Per tale ragione, in via precauzionale e per consentire l’adeguata sanificazione di tutti i locali, il dirigente Nicola Anaclerio ha disposto la chiusura di tutti gli uffici e la sospensione dei servizi afferenti il Centro per la famiglia, il segretariato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Cinqueal-19:gli uffici e sospese le attività presso la sede dell’ambito sociale N30 di(Napoli) fino al 17 febbraio. Ad annunciarlo è il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, che in un comunicato diramato dal suo ufficio stampa fa sapere come ”a seguito di uno screening eseguito suglidell’ambito, sono emersi cinque casi dità. Per tale ragione, in via precauzionale e per consentire l’adeguata sanificazione di tutti i locali, il dirigente Nicola Anaclerio ha disposto la chiusura di tutti gli uffici e la sospensione dei servizi afferenti il Centro per la famiglia, il segretariato ...

