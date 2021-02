Covid-19, vaccini agli over-80. Nel Lazio si parte con 3.600 iniezioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono iniziate all’Istituto Spallanzani di Roma le vaccinazioni anti-Covid degli over 80. Oggi in programma 3.601 somministrazioni nella Regione, delle quali 2.083 a Roma. Tra i primi a ricevere la dose il signor Nicola, 86enne, che poco dopo la somministrazione ha lasciato l’ospedale romano dicendo ai cronisti: ”È andata benissimo sono rimasto ammirato per l’organizzazione”. Nicola ha raccontato che è stato il figlio, la scorsa settimana, a prenotare per lui. “Speriamo di uscire presto da questa situazione. Ora mi sento più tranquillo”, ha detto. In totale sono 49 gli ospedali coinvolti nella Regione, 22 dei quali a Roma. “Ora torniamo dai nipoti - hanno commentato dopo l’iniezione Mario e Paola, di 82 anni - ci sentiamo finalmente sollevati. Abbiamo fatto di tutto, dalla guerra ai vaccini per il vaiolo. Ci mancava solo questo ma ora ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono iniziate all’Istituto Spallanzani di Roma le vaccinazioni anti-degli80. Oggi in programma 3.601 somministrazioni nella Regione, delle quali 2.083 a Roma. Tra i primi a ricevere la dose il signor Nicola, 86enne, che poco dopo la somministrazione ha lasciato l’ospedale romano dicendo ai cronisti: ”È andata benissimo sono rimasto ammirato per l’organizzazione”. Nicola ha raccontato che è stato il figlio, la scorsa settimana, a prenotare per lui. “Speriamo di uscire presto da questa situazione. Ora mi sento più tranquillo”, ha detto. In totale sono 49 gli ospedali coinvolti nella Regione, 22 dei quali a Roma. “Ora torniamo dai nipoti - hanno commentato dopo l’iniezione Mario e Paola, di 82 anni - ci sentiamo finalmente sollevati. Abbiamo fatto di tutto, dalla guerra aiper il vaiolo. Ci mancava solo questo ma ora ...

