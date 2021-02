Cortina 2021 | sentirsi a «Casa» con Edra

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nonostante un partenza in salita, i Mondiali di sci di Cortina 2021 non mancheranno di regalare emozioni. E mentre sale l’adrenalina per le competizioni, Casa Italia Collection – FISI, il nuovo format nato dalla collaborazione tra la Federazione Sport Invernali, il CONI e Sport e Salute Spa, si dice pronto ad accogliere gli atleti nel nuovo spazio hospitality firmato Edra.