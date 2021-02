Chi è Antonella Luizzi, moglie di Lino Guanciale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Antonella Liuzzi, la bellissima moglie di Lino Guanciale, nata nel 1986, è originaria di Noci ed è Project Manager presso la Bocconi: ecco chi è la donna che ha conquistato l'attore de Il Commissario Ricciardi. Antonella Liuzzi, moglie dell'attore Lino Guanciale, è originaria di Noci, provincia di Bari, lavora come Project Manager presso la Bocconi, è la figlia di un ex senatore del Popolo della Libertà ed è legata a Guanciale da circa due anni. La Liuzzi ha vissuto, durante il suo percorso di studi presso la Bocconi, un'esperienza ad Hong Kong, poi, una volta ottenuta la laurea, ha scelto di continuare a lavorare nell'ateneo milanese come assistente alla didattica per arrivare nel 2019 a ricoprire il ruolo di project manager della SDA ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 febbraio 2021)Liuzzi, la bellissimadi, nata nel 1986, è originaria di Noci ed è Project Manager presso la Bocconi: ecco chi è la donna che ha conquistato l'attore de Il Commissario Ricciardi.Liuzzi,dell'attore, è originaria di Noci, provincia di Bari, lavora come Project Manager presso la Bocconi, è la figlia di un ex senatore del Popolo della Libertà ed è legata ada circa due anni. La Liuzzi ha vissuto, durante il suo percorso di studi presso la Bocconi, un'esperienza ad Hong Kong, poi, una volta ottenuta la laurea, ha scelto di continuare a lavorare nell'ateneo milanese come assistente alla didattica per arrivare nel 2019 a ricoprire il ruolo di project manager della SDA ...

