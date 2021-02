Australian Open 2021, Monfils piange in conferenza stampa dopo la sconfitta (VIDEO) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gael Monfils scoppia in lacrime durante la conferenza stampa che ha seguito il match di primo turno dell’Australian Open contro Emil Ruusuvuori. Il transalpino, decima testa di serie del primo slam della stagione si è arreso al giovane finlandese con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. In conferenza stampa Monfils ha definito un incubo questo KO e ha svelato le proprie emozioni, alle quale di certo ha contribuito il periodo di quarantena passato a Melbourne. Infatti dopo un periodo così lungo in hotel, tutti più che mai sperano di poter almeno passare il primo turno nell’evento Australiano. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gaelscoppia in lacrime durante lache ha seguito il match di primo turno dell’contro Emil Ruusuvuori. Il transalpino, decima testa di serie del primo slam della stagione si è arreso al giovane finlandese con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Inha definito un incubo questo KO e ha svelato le proprie emozioni, alle quale di certo ha contribuito il periodo di quarantena passato a Melbourne. Infattiun periodo così lungo in hotel, tutti più che mai sperano di poter almeno passare il primo turno nell’eventoo. SportFace.

