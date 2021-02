Ascoli-Frosinone in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ascoli-Frosinone sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la ventiduesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive, vogliono continuare la loro Serie positiva per uscire dalla zona retrocessione, mentre i ciociari, a secco di successi dal 15 dicembre, hanno un disperato bisogno di invertire la rotta per non perdere ulteriore terreno dalla zona playoff. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 di martedì 9 febbraio; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la ventiduesima giornata di. I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive, vogliono continuare la loropositiva per uscire dalla zona retrocessione, mentre i ciociari, a secco di successi dal 15 dicembre, hanno un disperato bisogno di invertire la rotta per non perdere ulteriore terreno dalla zona playoff. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 di martedì 9 febbraio; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

TG24info : Serie B - Ascoli vs #Frosinone, Francesco Zampano salterà la gara - #TG24.info - #Francescozampano #Giudicesportivo… - AngeloBattisti : #Frosinone domani trasferta ad #Ascoli 23 i convocati, out gli infortunati #Iacobucci e #Ciano. Assente anche… - TG24info : Serie B - #Ascoli vs Frosinone, ecco i #Convocati di mister Sottil - #TG24.info - #Ascolifrosinone #SERIEB… - TG24info : Serie B - #Ascoli vs Frosinone, #MISTER Sottil: 'Giallazzurri? Attrezzati per vincere il campionato. Ci attende una… - TG24info : Serie B - Ascoli vs #Frosinone, l'#Arbitro sarà Riccardo Ros di Pordenone - #TG24.info - #Ascolifrosinone #SERIEB… -