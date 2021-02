Super Bowl 2021, nel pre-game show si esibiranno Miley Cyrus e Amanda Gorman (Di domenica 7 febbraio 2021) Super Bowl 2021, tutto pronto per la cinquantacinquesima edizione (LV Super Bowl). Prima del match pronti ad esibirsi: Miley Cyrus, H.E.R e la poetessa Amanda Gorman. L’inno nazionale sarà cantato da Jazmine Sullivan ed Eric Churc googleAl Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, andrà in scena la finale della cinquantacinquesima edizione del Super Bowl. I Green Bay Packers se la vedranno con i Tampa Bay Buccaneers. In Italia inizierà alle 00.30 (18.30 locali) in diretta su DAZN. Ad assistere al match, nonostante la pandemia, ci saranno ben 22.000 spettatori “distanziati” su un impianto che può contenere 75.000 unità. La NFL ha voluto regalare 7.500 biglietti agli operati sanitari come gesto di ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 febbraio 2021), tutto pronto per la cinquantacinquesima edizione (LV). Prima del match pronti ad esibirsi:, H.E.R e la poetessa. L’inno nazionale sarà cantato da Jazmine Sullivan ed Eric Churc googleAl Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, andrà in scena la finale della cinquantacinquesima edizione del. I Green Bay Packers se la vedranno con i Tampa Bay Buccaneers. In Italia inizierà alle 00.30 (18.30 locali) in diretta su DAZN. Ad assistere al match, nonostante la pandemia, ci saranno ben 22.000 spettatori “distanziati” su un impianto che può contenere 75.000 unità. La NFL ha voluto regalare 7.500 biglietti agli operati sanitari come gesto di ...

