Sondaggio: Draghi supera Conte come gradimento, ultimo posto per Renzi (Di domenica 7 febbraio 2021) Schizza alle stelle il gradimento per Mario Draghi nella classifica di gradimento e scavalca Giuseppe Conte. E' quanto emerge dal Sondaggio Demos. Il premier incaricato in testa con un gradimento del ... Leggi su globalist (Di domenica 7 febbraio 2021) Schizza alle stelle ilper Marionella classifica die scavalca Giuseppe. E' quanto emerge dalDemos. Il premier incaricato in testa con undel ...

LegaSalvini : SONDAGGIO ELETTORI LEGA: LA MAGGIORANZA VUOLE APPOGGIARE MARIO DRAGHI - LegaSalvini : SONDAGGIO. SE NON DRAGHI, CHI? IL NOME PIÙ IN AUGE È QUELLO DI MATTEO SALVINI - HuffPostItalia : Sondaggio, Draghi al 71% di gradimento - QPeriscopica : RT @HuffPostItalia: Sondaggio, Draghi al 71% di gradimento - Solegiallorosso : Secondo il sondaggio, leader tutti in salita nei consensi (per #Draghi si prevede il 100% per l'ora di cena). L'uni… -