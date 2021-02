Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: invertite le manche della supercombinata femminile (Di domenica 7 febbraio 2021) Le manche della supercombinata femminile che domani aprirà i Mondiali di Cortina 2021 sono state invertite a causa delle attuali condizioni meteo. Questo è quanto comunicato dalla FIS: alle ore 11 lo slalom, alle ore 14.30 il super gigante. Per l’Italia saranno al via Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Leche domani aprirà idisono statea causa delle attuali condizioni meteo. Questo è quanto comunicato dalla FIS: alle ore 11 lo slalom, alle ore 14.30 il super gigante. Per l’Italia saranno al via Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. SportFace.

