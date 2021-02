Premier League 2020/2021, Wolverhampton e Leicester non vanno oltre lo 0-0 (Di domenica 7 febbraio 2021) Termina in pareggio il match tra Wolverhampton e Leicester valido per la ventitreesima giornata di Premier League 2020/2021. Reti bianche per le Foxes che perdono terreno con il Manchester United, distante ancora due lunghezze, e il Manchester City capolista a quota 47 punti, mentre il Wolverhampton manca l’aggancio al Crystal Palace, Southampton e Leeds e rimane al quattordicesimo posto con 27 punti conquistati. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Termina in pareggio il match travalido per la ventitreesima giornata di. Reti bianche per le Foxes che perdono terreno con il Manchester United, distante ancora due lunghezze, e il Manchester City capolista a quota 47 punti, mentre ilmanca l’aggancio al Crystal Palace, Southampton e Leeds e rimane al quattordicesimo posto con 27 punti conquistati. SportFace.

