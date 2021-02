Mia madre tentò di abortire ma il feto sopravvisse E alla fine sono stata amata

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 7 febbraio 2021) Serena Sartini La testimonianza di una donna di 47 anni scampata a una interruzione di gravidanza Loredana oggi ha 47 anni. Ladi «abortirla», ma nonostante un ciclo di iniezioni non ci riuscì. Il ginecologo le disse: «Io non ho mai visto una gravidanza più bella di questa. Ma se lei vuole continuare, proveremo altri sistemi». A quelle parole lascoppiò in lacrime: «Questo bambino mi sta aggrappato all'utero e non se ne vuole andare», disse. E decise di tenere la bimba. Loredana è una «sopravvissuta» a un tentativo di aborto. E oggi, per testimoniare il valore della vita, esce allo scoperto e racconta la sua storia. Lo fa al programma «Adesso in onda il Gp2» del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, in occasione della Giornata per la Vita che si celebra oggi. «La mia era una famiglia come ...