Messa oggi in tv domenica 7 febbraio su Rai Uno: canale e orario (Di domenica 7 febbraio 2021) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per la mattinata di oggi domenica 7 febbraio. In Italia, a causa dell'emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l'Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. CLICCA PER QUI PER IL PROGRAMMA DELLA Messa SU TV2000 IL PROGRAMMA 10:55 – Santa Messa 12:00 – Angelus SportFace.

