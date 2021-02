Lutto Mika, artista colpito dalla morte: lacrime a fiumi (Di domenica 7 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lutto per Mika, colpito dalla morte in prima persona e devastato dal Lutto. Situazione molto delicata con i fan che lo sostengono sui social network. Addio alla mamma dell’artista Joannie Penniman come ha sottolineato lo stesso cantante, e giudice di X Factor, a Le Parisien: “Ci ha lasciati dopo un mio concerto. La mamma era Leggi su youmovies (Di domenica 7 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.perin prima persona e devastato dal. Situazione molto delicata con i fan che lo sostengono sui social network. Addio alla mamma dell’Joannie Penniman come ha sottolineato lo stesso cantante, e giudice di X Factor, a Le Parisien: “Ci ha lasciati dopo un mio concerto. La mamma era

infoitcultura : Dramma Mika, lutto terribile ancora vivo: “Non lo dimenticherò mai” - infoitcultura : Grave lutto per il cantante Mika: è morta la madre Joannie, lottava da anni contro un tumore - infoitcultura : Mika, il lutto tremendo: l’annuncio in serata - infoitcultura : Mika, grave lutto per il cantante: “Era orgoglioso di me” - zazoomblog : Mika grave lutto per il cantante: “Era orgoglioso di me” - #grave #lutto #cantante: #orgoglioso -