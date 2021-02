Lo colpisce alla testa, lo uccide e ne simula un suicidio: è il fratello (Di domenica 7 febbraio 2021) La tragica vicenda a Messina, dove un uomo avrebbe ucciso il fratello colpendolo alla testa per poi inscenare un suicidio. Non sempre la famiglia è pronta a proteggerti dai pericoli, a volte è essa stessa il pericolo. La storia che arriva da Messina è una tragedia: un uomo avrebbe ucciso il fratello, colpendolo con un oggetto contundente per poi lanciarlo dal balcone di casa, inscenando un suicidio premeditato. Tutto ciò è avvenuto a Pozza del Gozzo, in provincia di Messina, dove l’assassino, un ragazzo di 25 anni avrebbe compiuto il folle gesto nei confronti del sangue del suo sangue. I fatti si sono succeduti nel 2019, ma dopo una serie di ricerche e di indagini da parte della forze dell’ordine, l’assassino, di origine romena, è stato incastrato. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di domenica 7 febbraio 2021) La tragica vicenda a Messina, dove un uomo avrebbe ucciso ilcolpendoloper poi inscenare un. Non sempre la famiglia è pronta a proteggerti dai pericoli, a volte è essa stessa il pericolo. La storia che arriva da Messina è una tragedia: un uomo avrebbe ucciso il, colpendolo con un oggetto contundente per poi lanciarlo dal balcone di casa, inscenando unpremeditato. Tutto ciò è avvenuto a Pozza del Gozzo, in provincia di Messina, dove l’assassino, un ragazzo di 25 anni avrebbe compiuto il folle gesto nei confronti del sangue del suo sangue. I fatti si sono succeduti nel 2019, ma dopo una serie di ricerche e di indagini da parte della forze dell’ordine, l’assassino, di origine romena, è stato incastrato. LEGGI ANCHE ...

