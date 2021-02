LIVE Etoile de Bessèges, ultima tappa in DIRETTA: Ganna spaziale vince la crono e fa doppietta, a Wellens la classifica generale! (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PERCORSO E I FAVORITI DELLA tappa DI OGGI 16:02 TIM Wellens vince L’ Etoile DE BESSEGES! Il belga arriva quarto con 29” di ritardo e vince la corsa a tappe francese. 16:00 Edward Theun ha faticato oltre modo nel finale, il belga ha tagliato il traguardo in 16’21”. 15:59 Schimdt, che partiva come terzo, è 25° e dice addio al podio. 15:58 Buona gara di Michael Kwiatkowski, quinto a 34” da Ganna, questo tempo non gli permetterà di impensierire Wellens però. 15:55 Ancora più staccato Philippe Gilbert, che con 16”34 è solo 65°. 15:52 Van Avermaet è solo ventiseiesimo, perderà tante posizioni in classifica generale. 15:51 Jake Stewart è ottavo e viene superato in ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PERCORSO E I FAVORITI DELLADI OGGI 16:02 TIML’DE BESSEGES! Il belga arriva quarto con 29” di ritardo ela corsa a tappe francese. 16:00 Edward Theun ha faticato oltre modo nel finale, il belga ha tagliato il traguardo in 16’21”. 15:59 Schimdt, che partiva come terzo, è 25° e dice addio al podio. 15:58 Buona gara di Michael Kwiatkowski, quinto a 34” da, questo tempo non gli permetterà di impensierireperò. 15:55 Ancora più staccato Philippe Gilbert, che con 16”34 è solo 65°. 15:52 Van Avermaet è solo ventiseiesimo, perderà tante posizioni ingenerale. 15:51 Jake Stewart è ottavo e viene superato in ...

