Le ricette di dolci per chi è a dieta (Di domenica 7 febbraio 2021) È appena uscito Dolcemente a Dieta (Rizzoli), un libro con 100 ricette di dolci per chi deve perdere peso. Sembrerebbe un ossimoro ma non lo è perché come spiega l'autrice, la biologa nutrizionista Barbara Esposito Vulgo Gigante, non solo chi deve dimagrire deve mangiare dolci, ma deve farlo ogni giorno: non devono essere un «contentino», bensì parte integrante dell'alimentazione perché «dieta» non è sinonimo di privazione, è uno stile di vita.

