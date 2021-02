Il premier al Mef? Ipotesi interim con Calenda vice (Di domenica 7 febbraio 2021) La Lega potrebbe assicurarsi il Mise con Garavaglia. Italia Viva vorrebbe la riconferma della Bellanova Leggi su quotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) La Lega potrebbe assicurarsi il Mise con Garavaglia. Italia Viva vorrebbe la riconferma della Bellanova

