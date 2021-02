Highlights e gol Milan-Crotone 4-0: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 7 febbraio 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Milan-Crotone, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Tutto facile per i ragazzi di Stefano Pioli che sbloccano la partita nel primo tempo grazie ad una invenzione di Zlatan Ibrahimovic che chiude alla perfezione il triangolo con Leao. Nella ripresa il Crotone molla la presa: in pochi minuti arriva la doppietta dello svedese e la doppietta di Ante Rebic, rossoneri ancora in testa alla classifica. LE PAGELLE E I VOTI 1-0 IBRAHIMOVIC 2-0 IBRAHIMOVIC 3-0 REBIC 4-0 REBIC SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di. Tutto facile per i ragazzi di Stefano Pioli che sbloccano la partita nel primo tempo grazie ad una invenzione di Zlatan Ibrahimovic che chiude alla perfezione il triangolo con Leao. Nella ripresa ilmolla la presa: in pochi minuti arriva la doppietta dello svedese e la doppietta di Ante Rebic, rossoneri ancora in testa alla classifica. LE PAGELLE E I VOTI 1-0 IBRAHIMOVIC 2-0 IBRAHIMOVIC 3-0 REBIC 4-0 REBIC SportFace.

acmilanyouth : Quarta vittoria stagionale in campionato per il #MilanPrimavera: a decidere #MilanSassuolo sono i gol di Tonin e Ol… - SkySport : 'GIRELLI? UN GOL BELLISSIMO' Juve avanti contro l'Empoli ?? ? Al 27' si sblocca la partita: Cristiana Girelli sale i… - sportli26181512 : Montpellier-Digione 4-2: Non sono mancati di certo i gol nella sfida tra Montpellier e Digione. Nel match valido pe… - sportli26181512 : Nimes-Monaco 3-4: Vittoria di misura per il Monaco nel match valevole per la ventiquattresima giornata della Ligue… - sportli26181512 : Nizza-Angers 3-0: Il match valevole per la ventiquattresima giornata della Ligue 1 ha visto il Nizza battere nettam… -