‘Gf Vip 5’, Gabriele Parpiglia sgancia la bomba e svela chi sono i due ex concorrenti tra cui ci sarebbe un flirt (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ stato Gabriele Parpiglia a lanciare l’ennesimo scoop che coinvolge due degli ex protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Mario Ermito e di Myriam Catania che, stando a quanto riporta il giornalista su Giornalettismo, avrebbero un flirt in corso: La news era nell’aria. Ma mancavano i protagonisti di un rumors nato in queste ore che narrava di un flirt nascente tra due eliminati dal Gf Vip di questa lunghissima edizione in corso premiata dagli ascolti. Chi sono i due protagonisti? Giornalettismo ha scoperto di chi si tratta e stiamo parlando di un qualcosa nato dietro le quinte del reality perché i due nella Casa non si sono mai incrociati. Lei è Myriam Catania. Lui Mario Ermito. E ancora: La notizia però doveva rimaner segreta perché Myriam ... Leggi su isaechia (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ statoa lanciare l’ennesimo scoop che coinvolge due degli ex protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Mario Ermito e di Myriam Catania che, stando a quanto riporta il giornalista su Giornalettismo, avrebbero unin corso: La news era nell’aria. Ma mancavano i protagonisti di un rumors nato in queste ore che narrava di unnascente tra due eliminati dal Gf Vip di questa lunghissima edizione in corso premiata dagli ascolti. Chii due protagonisti? Giornalettismo ha scoperto di chi si tratta e stiamo parlando di un qualcosa nato dietro le quinte del reality perché i due nella Casa non simai incrociati. Lei è Myriam Catania. Lui Mario Ermito. E ancora: La notizia però doveva rimaner segreta perché Myriam ...

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - fanpage : #DayaneMello 'Restituirle questo coacervo di giudizi tossici non renderà qualcuno migliore, nemmeno se si fosse ri… - IlContiAndrea : #RobertaBruzzone “Non si può in un contesto come quello del #GFVip trattare con questa leggerezza temi delicati, pa… - eleonora_mnt : MATILDE giorni fa pubblicó delle storie dicendo di aver scoperto un FLIRT tra due ex gf. NON ha fatto nomi ma ovvia… - angela36914995 : #IOSTOCONTOMMASO vi dovete vergognare.difendete un bullo che ha preso in giro una donna che gli è stata sempre v… -