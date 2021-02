Francesco Baccini da buca a Barbara d’Urso | “E’ successa una cosa”

Leggi su chedonna

(Di lunedì 8 febbraio 2021)sarebbe dovuto essere daa Live per parlare del flirt avuto con Maria Teresa Ruta, ma qualnon è andato come previsto: ecco cheha rivelato la conduttrice in diretta.questa sera sarebbe dovuto essere uno degli ospiti di Live Non è laper parlare del presunto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it