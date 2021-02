Cristel Carrisi | le parole su mamma Romina che non ti aspetti | “Ditele che…”

(Di domenica 7 febbraio 2021)Power nella sua vita ha sempre cercato di costruire un legame molto speciale con i suoi figli ai quali è davvero molto legata, un qualcosa di veramente importante come si evince dalla pubblicazione di un posto cheaveva deciso di condividere con il web.Power e Albanohanno avuto un grande obiettivo, ovvero fare in modo che la loro famiglia nonostante tutto e tutti potesse rimanere unita a prescindere da tutto ciò che sarebbe potuto accadere da lì a breve. Non a caso, le tenute di Cellino San Marco nascono con l’esplicito scopo di diventare una piazza felice dove negli anni tutti i membri della famiglia potessero riunirsi ogni qualvolta sentissero il bisogno di tornare a casa. Oggi, infatti, a tenere banco nel mondo del web troviamo una bellissima ...

Ultime Notizie dalla rete : Cristel Carrisi

Solonotizie24

( ) L'occasione è stata data dal programma condotto da Maurizio Costanzo 'L'intervista' durante il quale Al Banoha raccontato l'inizio di un amore che egli stesso ha definito 'una favola': '...... Al Banosi è detto stanco di tutto questo chiacchiericcio e ha affermato che con la ... La coppia artistica infatti si riunisce spesso insieme alla prole, ormai adulta:, Romina Junior e ...Al Bano: tutte le novità che non puoi perderti. Scopri tanti articoli e approfondimenti legati al tema Al Bano su Nanopress.it.Firmato Albano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco, ospite della trasmissione ‘Fuori dal Coro’ condotta da Mario Giordano è un fiume in piena, straripa e mette in difficoltà anche il vulcanico c ...