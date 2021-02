Ciclismo | Vincenzo Nibali | “È stato un buon debutto | sono felice per le sensazioni con cui torno a casa”

(Di domenica 7 febbraio 2021)esordio stagionale perall’Etoile de Bessèges. Il siciliano sulle strade francesi si è fatto notare per il grande lavoro svolto al servizio della squadra. Lo Squalo èspesso in testa al gruppo facendo valere la sua esperienza, mostrando unaa condizione, nonostante sia stata per lui la prima gara dell’anno, quando la strada ha cominciato a salire. Nel post garasi è detto soddisfatto per il lavoro svolto: “Èunper lecon cui. La Etoile de Bessèges, che ho corso per la prima volta in carriera, è stata una prova utile per lavorare sul ritmo di gara e, perché ...

