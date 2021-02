Basket, Serie A1 2020/2021, Treviso-Brindisi 90-108: cronaca e tabellino (Di domenica 7 febbraio 2021) RIVIVI IL LIVE DI Treviso-Brindisi RISULTATI E CLASSIFICA La diciannovesima giornata della Serie A1 2020/2021 di Basket ha proposto il confronto tra De’Longhi Treviso e Happy Casa Brindisi, terminato 90-108 in favore del team pugliese. I giocatori Brindisini hanno raggiunto l’ennesima vittoria stagionale, utile per consolidare la seconda posizione in classifica generale, scardinando le tattiche del club veneto opponente. Dopo la sconfitta per mano di Varese, Brindisi ha puntato forte sulle proprie individualità, tra le quali fondamentali Gaspardo (25) e Udom (18) autori di 43 punti totali ed entrambi fulcro della sinfonia composta dai Brindisini. Le geometrie difensive-offensive di ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) RIVIVI IL LIVE DIRISULTATI E CLASSIFICA La diciannovesima giornata dellaA1diha proposto il confronto tra De’Longhie Happy Casa, terminato 90-108 in favore del team pugliese. I giocatorini hanno raggiunto l’ennesima vittoria stagionale, utile per consolidare la seconda posizione in classifica generale, scardinando le tattiche del club veneto opponente. Dopo la sconfitta per mano di Varese,ha puntato forte sulle proprie individualità, tra le quali fondamentali Gaspardo (25) e Udom (18) autori di 43 punti totali ed entrambi fulcro della sinfonia composta daini. Le geometrie difensive-offensive di ...

