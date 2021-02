Atp Melbourne 1 2021, Jannik Sinner trionfa: quanto guadagna e nuovo ranking (Di domenica 7 febbraio 2021) Jannik Sinner ha conquistato l’Atp 250 di Melbourne 1 2021, secondo successo in carriera nel circuito maggiore, in finale ai danni del connazionale Stefano Travaglia. Settimana da ricordare per l’altoatesino, che ha faticato ma ha portato a casa tutti i match disputati con grande coraggio e talento. Sinner ha effettuato inoltre un importante salto in classifica, centrando la posizione numero 32 del ranking, grazie ai 250 punti garantiti dal trionfo di Melbourne 1, con annessi 12.292 euro complessivi come ciliegina sulla torta. Best ranking, dunque, per il classe 2001 e Top 30 ad un passo. LA CRONACA DEL MATCH GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021)ha conquistato l’Atp 250 di, secondo successo in carriera nel circuito maggiore, in finale ai danni del connazionale Stefano Travaglia. Settimana da ricordare per l’altoatesino, che ha faticato ma ha portato a casa tutti i match disputati con grande coraggio e talento.ha effettuato inoltre un importante salto in classifica, centrando la posizione numero 32 del, grazie ai 250 punti garantiti dal trionfo di1, con annessi 12.292 euro complessivi come ciliegina sulla torta. Best, dunque, per il classe 2001 e Top 30 ad un passo. LA CRONACA DEL MATCH GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH SportFace.

WeAreTennisITA : La notte di Melbourne è ancora più azzurra ?? @stetone91 batte Monteiro per 6-3 6-4 e conquista la sua prima finale… - Eurosport_IT : FINALE TUTTA ITALIANA AL GREAT OCEAN ROAD OPEN ?????? Sinner e Travaglia si sfideranno nell'atto finale nel torneo 25… - WeAreTennisITA : ?? Vince SINNER ?? Batte Travaglia per 7-6 6-4 e vince il Melbourne 1, secondo titolo in carriera, salirà al n. 32 AT… - gispedicato : RT @WeAreTennisITA: ?? Vince SINNER ?? Batte Travaglia per 7-6 6-4 e vince il Melbourne 1, secondo titolo in carriera, salirà al n. 32 ATP.… - paoloangeloRF : Atp Melbourne 1 - Sinner batte Travaglia e anche la stanchezza. Arriva il 2° titolo - -