Andrea Zenga: l’ex ragazza con cui ha partecipato a Temptation Island si è fidanzata (Di lunedì 8 febbraio 2021) Andrea Zenga è un figlio d’arte dato che la madre è l’ex conduttrice sportiva Roberta Termali ed il padre è l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga. Per questo motivo nel 2018 è stato arruolato da Maria De Filippi per partecipare alla prima edizione di Temptation Island Vip insieme alla fidanzata Alessandra Sgolastra, con cui stava da due anni e mezzo. Il viaggio nei sentimenti fra Andrea ed Alessandra non è andato granché bene, dato che lei si prese una cotta per il single Andrea Cerioli che – dopo aver un po’ flirtato con lei – le preferì il trono di Uomini e Donne e la lasciò single e col cuore infranto. “Io ammetto che a Temptation Island Vip c’è stata complicità con Cerioli. Sento ... Leggi su biccy (Di lunedì 8 febbraio 2021)è un figlio d’arte dato che la madre èconduttrice sportiva Roberta Termali ed il padre èportiere dell’Inter Walter. Per questo motivo nel 2018 è stato arruolato da Maria De Filippi per partecipare alla prima edizione diVip insieme allaAlessandra Sgolastra, con cui stava da due anni e mezzo. Il viaggio nei sentimenti fraed Alessandra non è andato granché bene, dato che lei si prese una cotta per il singleCerioli che – dopo aver un po’ flirtato con lei – le preferì il trono di Uomini e Donne e la lasciò single e col cuore infranto. “Io ammetto che aVip c’è stata complicità con Cerioli. Sento ...

lapinella : Che ragazzo educato e sensibile Andrea Zenga. Che tenerezza vederlo con suo fratello?? #AndreaZenga #gfivip - trash_italiano : ANDREA ZENGA MA LA BELLEZZA #GFVIP - trash_italiano : Carlotta Dell’Isola appena esce dalla casa spara a zero su Andrea Zenga (di solito non metto considerazioni persona… - StraNotizie : Andrea Zenga: l’ex ragazza con cui ha partecipato a Temptation Island si è fidanzata - LaliGeromel : @nom3utent3 Dimentichi che non può stare troppo vicino a Stefania perché è un rapporto morboso. Non può stare con… -