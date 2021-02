Viggo Mortensen approva la serie tv sul Signore degli Anelli (ma non parla di Aragorn) (Di sabato 6 febbraio 2021) Viggo Mortensen, che ha interpretato Aragorn nei film di Peter Jackson, non vede l’ora di vedere come Amazon realizzerà la serie sul Signore degli Anelli, tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien. Non tutti sanno che l’attore è stato un sostituto tardivo nel ruolo del Re di Gondor, personaggio che poi è diventato un’icona del cinema. La trilogia diretta da Jackson è stata un fenomeno al botteghino e il film conclusivo, Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re, ha vinto un record di 11 Premi Oscar durante la cerimonia del 2004. Dopo la trilogia basata sul prequel di Tolkien, Lo Hobbit , Amazon ha ordinato una serie tv ambientata nella Seconda Era, quindi 3.000 anni prima degli eventi ... Leggi su optimagazine (Di sabato 6 febbraio 2021), che ha interpretatonei film di Peter Jackson, non vede l’ora di vedere come Amazon realizzerà lasul, tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien. Non tutti sanno che l’attore è stato un sostituto tardivo nel ruolo del Re di Gondor, personaggio che poi è diventato un’icona del cinema. La trilogia diretta da Jackson è stata un fenomeno al botteghino e il film conclusivo, Il: Il ritorno del re, ha vinto un record di 11 Premi Oscar durante la cerimonia del 2004. Dopo la trilogia basata sul prequel di Tolkien, Lo Hobbit , Amazon ha ordinato unatv ambientata nella Seconda Era, quindi 3.000 anni primaeventi ...

Ultime Notizie dalla rete : Viggo Mortensen Viggo Mortensen: "Mia madre che mi ha ispirato per Falling"

Viggo Mortensen: "Sono testardo, mai rassegnarsi" Ci ha messo vent'anni per realizzare la sua prima regia, ma il tema gli stava troppo a cuore per arrendersi: la demenza senile. "Ne hanno sofferto i ...

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301) La promessa dell'assassino Thriller di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Naomi Watts e Vincent Cassel. Londra: dopo il ritrovamento di un diario, una ...

