Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2021 ore 08 | 30

(Di sabato 6 febbraio 2021)DEL 06 FEBBRAIOORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA TRAFFICO ANCORA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAPER LAVORI RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLAFIUMICINO DALLA COLOMBO A VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE RACCORDO. TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO SONO DEVIATI SU STRADE ALTERNATIVE CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE FINO ALLE FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/SONO ATTIVE LE 14 LINEE “S” DI POTENZIAMENTO GESTITE DA ASTRAL SPA CON PARTENZE E ARRIVI DA CAPOLINEA COTRAL E STAZIONI METRO. IL SERVIZO È ATTIVO DAL LUNEDI AL VENERDI IN FASCIA 7-10 E 16-19 IL SABATO SOLO IN FASCIA 7-10 CON ...