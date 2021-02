Variante | focolaio all' ospedale Sant' Orsola di Bologna | 10 contagiati tra operatori e pazienti

fattoquotidiano : Brescia, focolaio di variante inglese nel Comune di Corzano: un cittadino su dieci è positivo. Autorità pensano a u… - RobertoBurioni : La 'variante inglese', molto più contagiosa, richiede precauzioni ancora più rigorose. - WRicciardi : Variante inglese, focolaio a Corzano: più di 100 contagi su 1.400 abitanti. Chiuse le scuole - Miti_Vigliero : Coronavirus, focolaio a Chiusi partito dall'asilo: screening di massa su variante, chiusi parchi e aree gioco… - serenamia5 : RT @Miti_Vigliero: Focolaio Covid al Sant'Orsola di Bologna: trovata variante del Coronavirus Positivi sei pazienti e quattro operatori de… -

È ancora in fase di definizione il tipo di. Immediate le misure di precauzione adottate per evitare la diffusione del contagio: il reparto ha cessato di ricoverare altri pazienti, i casi ...Le spese di ricerca sono elevate, al pari però dei fondi pubblici che sono stati di 93 miliardi. Lento l'iter della richiesta alla Wto di Sudafrica e India: il sogno dei Paesi poveri sta naufragando ...Dieci casi di positività al coronavirus sono emersi presso la Gastroenterologia dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Lo rende noto lo ...