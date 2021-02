Ultime Notizie Roma del 06-02-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno ancora politica in apertura è chiuso oggi con il Movimento 5 Stelle il primo giro di consultazioni di Mario Draghi i pentastellati hanno dichiarato il proprio sostegno al premier incaricato dopo oltre un’ora di colloquio con l’ex numero uno della BCE un vertice durante il quale Beppe Grillo ha motivato i Big con un monologo show di 45 minuti anche il segretario della Lega Matteo Salvini Al termine delle consultazioni sostenuto draghi è stata una mezz’ora di confronto interessante e stimolante tu temi concreti e tu l’idea dell’Italia che per diversi aspetti coincide ha detto citando temi come sviluppo imprese crescita e Cantieri di cui ha bisogno l’Italia per ripartire e sui quali si è registrata una sensibilità comune ha concluso il leader del Carroccio non poniamo condizioni ...