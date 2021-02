Salvini apre al Governo Draghi | M5S | ' Abbiamo chiesto di non ritirare reddito di cittadinanza'

fattoquotidiano : SALVINI: 'O NOI O GRILLO' Il leader della Lega apre al #governoDraghi: “L’interesse dell’Italia viene prima”. Ma po… - fattoquotidiano : LA LEGA APRE A #DRAGHI B. ha detto sì, Fratelli d'Italia costretta all'astensione [di Gianluca Roselli e Giacomo Sa… - patriziadegioia : RT @claudiocerasa: Salvini apre a Draghi, dice che il bene del paese viene prima degli interessi del partito, non pone condizioni, lancia r… - qtsicilia : RT @qtsicilia: 'C'è un percorso interessante' Salvini apre al governo Draghi. Il M5S: 'Noi ci siamo' Continua a leggere...» - qtsicilia : RT @qtsicilia: 'C'è un percorso interessante' Salvini apre al governo Draghi. Il M5S: 'Noi ci siamo' Continua a leggere...» -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini apre

... semmai una pace fiscale per aiutare i cittadini - ha chiesto- Credo sia fondamentale per ridare lavoro, ad esempio dalla Tav al ponte sullo Stretto, dal Brennero alla Pedemontana fino a ...Leggiamo sui giornali che altri partiti pongono veti: con la Lega no, conno, coi sovranisti no. Noi non abbiamo posto condizioni né su persone né su idee né su movimenti'. 'Il bene del Paese ...Sono appena passate le 11, quando Matteo Salvini esce da Montecitorio dopo le consultazioni con il premier incaricato. Sul fronte della politica estera arrivano ulteriori sorprese: «Con Draghi abbiamo ...L'ha fatto soprattutto perchè ad alzare un muro è stato Alessando Di Battista: «Non ho cambiato idea. Ha esordito così il leader della Lega Matteo Salvini al termine dell’incontro con Mario Draghi. Io ...