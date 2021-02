Primo gol “giallorosso” per Talbi | ma arriva la beffa

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non segnava dalla stagione 2017/2018, quando vestiva la maglia dell’Esperance Tunisi. Montassaracquisto del Benevento per la prossima stagione – ha trovato la gioia del gol oggi pomeriggio nel match tra il suo Rizespor e l’Alanyaspor, ma alla fine non ha potuto comunque sorridere. Il centrale difensivo tunisino era riuscito a portare in vantaggio i suoi in trasferta con un bel colpo di testa dopo 25 minuti di gioco, ma l’illusione è durata lo spazio di 7 giri di orologio. Al 32? infatti un rigore di Bareiro ha rimesso la sfida sui binari giusti per l’Alanyaspor, che è poi riuscito a vincere al quinto minuto di recupero grazie al gol di Pektemek. Una doccia gelata pere il suo Rizespor, attualmente dodicesimo nel massimo campionato turco. Come noto il direttore sportivo ...