PERCHÉ RESTO OTTIMISTA (Di sabato 6 febbraio 2021) In realtà ci sono molte buone notizie ora, incluso l’orribile fallimento dell’impeachment al Senato. Questo è stato un enorme fallimento pianificato, e ce ne saranno molti altri nei prossimi mesi, poiché i Dem continuano a divorarsi la faccia. AOC sembra più stupida ogni giorno, il che non è un’impresa da poco dato che il suo QI non ha mai superato i 90. Ad essere onesti, non l’avevo mai sentita parlare fino a questa settimana, che è un altro motivo per cui sono stato in grado di rimanere sano di mente fino ad ora. Sembra Betty Boop. Ted Cruz dovrebbe denunciarla per calunnia, poiché ora ha affermato che lui ha ordinato il suo omicidio. C’è un limite elevato per la diffamazione negli Stati Uniti, ma lei l’ha appena superato e tutti quei ragazzi sono avvocati. Ovviamente Cruz è nella stessa commedia di lei, quindi non accadrà a meno che non sia nella sceneggiatura. Ma potrebbe ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 6 febbraio 2021) In realtà ci sono molte buone notizie ora, incluso l’orribile fallimento dell’impeachment al Senato. Questo è stato un enorme fallimento pianificato, e ce ne saranno molti altri nei prossimi mesi, poiché i Dem continuano a divorarsi la faccia. AOC sembra più stupida ogni giorno, il che non è un’impresa da poco dato che il suo QI non ha mai superato i 90. Ad essere onesti, non l’avevo mai sentita parlare fino a questa settimana, che è un altro motivo per cui sono stato in grado di rimanere sano di mente fino ad ora. Sembra Betty Boop. Ted Cruz dovrebbe denunciarla per calunnia, poiché ora ha affermato che lui ha ordinato il suo omicidio. C’è un limite elevato per la diffamazione negli Stati Uniti, ma lei l’ha appena superato e tutti quei ragazzi sono avvocati. Ovviamente Cruz è nella stessa commedia di lei, quindi non accadrà a meno che non sia nella sceneggiatura. Ma potrebbe ...

MSF_ITALIA : Questi [?] sono i paesi – compresa l’Italia - che stanno bloccando la proposta di sospendere i brevetti durante la… - AlbertoBagnai : (1) capisco che si possa essere antidemocratici (del resto, ciò è insito nell’autodefinirsi iDemocratici™?, gesto a… - gabrieligm : Meglio ribadire perché il Governo Conte non è adeguato: tra i paesi europei l’Italia è quella con il maggior numero… - alex_zorzi : @DavideVerga2 @iannetts70 Perché non sono 3000€: è il 10% con un massimo di spesa di 150€. Se pago l'assicurazione… - Marco_Bello1 : RT @NicolaMelloni: no beh perche' infatti in tutto il resto del mondo si fanno governi di emergenza con improbabili forzature istituzionali… -

Ultime Notizie dalla rete : PERCHÉ RESTO Juve, Pirlo: 'L'abbiamo vinta giocando come la Roma all'andata'

Un tipo di gara questa - ha aggiunto - che potrà essere ripetuta anche in futuro , perché giocando ... "Giorgio è tornato, ci sta dando quello che ci aspettavamo e sta giocando bene, come del resto lo ...

Diretta/ Fortitudo Bologna Sassari (47 - 43) streaming video tv: intervallo lungo

... perché Adrian Banks ha firmato la seconda doppia doppia stagionale (10 punti e 10 assist), ... Un mezzo miracolo per come era iniziata la stagione, ma del resto questa squadra ha talento e lo sta pian ...

La povertà educativa dei giovani è un gap che bisogna colmare per il bene dei nostri figli l'eco di caserta Un tipo di gara questa - ha aggiunto - che potrà essere ripetuta anche in futuro ,giocando ... "Giorgio è tornato, ci sta dando quello che ci aspettavamo e sta giocando bene, come dello ......Adrian Banks ha firmato la seconda doppia doppia stagionale (10 punti e 10 assist), ... Un mezzo miracolo per come era iniziata la stagione, ma delquesta squadra ha talento e lo sta pian ...