Napoli, migliaia di persone sul lungomare. Ristoranti pieni e lunghe file ai bar: le immagini (Di sabato 6 febbraio 2021) Il sole e la temperatura di venti gradi hanno spinto molti campani a uscire. A Napoli migliaia di persone hanno affollato il lungomare, le strade e i negozi dello shopping, da via Toledo a Chiaia, da via Scarlatti a via Luca Giordano (nel quartiere Vomero), tutti con mascherine per il Covid ma inevitabilmente assembrati in enormi serpentoni di cittadini. Bar per l'aperitivo e Ristoranti pieni con lunghe file di attesa nelle strade principali e nelle stradine vicine L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

