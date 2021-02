Mondiali Cortina 2021: le 5 piste e i loro segreti (Di sabato 6 febbraio 2021) Cortina, 6 febbraio 2021 " Si avvicina il momento del via dei Mondiali di Cortina 2021 . Uno dei punti di maggiore interesse è la scoperta dei tracciati, visto che non tutti hanno già ospitato gare di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021), 6 febbraio" Si avvicina il momento del via deidi. Uno dei punti di maggiore interesse è la scoperta dei tracciati, visto che non tutti hanno già ospitato gare di ...

zaiapresidente : ?????? MONDIALI DI SCI A CORTINA: QUASI 100 MILIONI DI INVESTIMENTI! ?????? È ufficialmente partito il conto alla… - poliziadistato : Le Dolomiti saranno le grandi protagoniste in questi giorni con Mondiali #scialpino a Cortina D'Ampezzo 8-21 febbra… - Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - enksnn : RT @_GabbaFamily: Oggi a Dribbling su Rai 2 alle 18.10 si parlerà dei Campionati mondiali di sci alpino 2021 di Cortina d'Ampezzo e ci sarà… - TgrRaiTrentino : #mondiali #sci @cortina2021 Ecco tutto il #calendario della #gare e delle #dirette #Rai. @RaiSport… -