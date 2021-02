Milan-Crotone, dirigenza al gran completo a Milanello per la rifinitura (Di sabato 6 febbraio 2021) Paolo Maldini, Ivan Gazidis e Frederic Massara presenti a Milanello per Milan-Crotone, gara che si giocherà domani alle 15 a San Siro Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 febbraio 2021) Paolo Maldini, Ivan Gazidis e Frederic Massara presenti aello per, gara che si giocherà domani alle 15 a San Siro Pianeta

Dalla_SerieA : Fiorentina-Inter 0-2: Barella e Perisic regalano la vetta a Conte - - PianetaMilan : #MilanCrotone, dirigenza al gran completo a #Milanello per la rifinitura - LukeRedblack : RT @IlfuEelst: Come si può apprendere dai quotidiani sportivi, l'Inter dopo la vittoria a Firenze è prima e finalmente capolista dato che i… - MilanNewsit : Verso Milan-Crotone: Kessie ritrova la squadra dell’esordio rossonero in A - sportli26181512 : Milan, la situazione disciplinare in vista del Crotone: Calabria unico diffidato: In vista della sfida di domenica… -