Meteo Roma del 06-02-2021 ore 06:10 (Di sabato 6 febbraio 2021) Meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo in progressivo peggioramento al mattino molto inutile pioviggini sparse tra Piemonte Liguria e Friuli al pomeriggio precipitazioni anche sull’arco Alpino occidentale altrove non sono previste variazioni in serata piogge in estensione a tutte le regioni neve in calo fin verso i 1100 metri al centro molte aperture al mattino con nubi basse sulle coste adriatiche al pomeriggio nuvolosità in aumento su Toscana Umbria Marche in serata non transito su tutti i settori piogge in estensione Da Occidente nella notte assurda giornata nel complesso stabile con cieli sereni ovunque eccezione di nubi basse le coste adriatiche e Ioniche al pomeriggio ancora tempo asciutto cieli sereni o poco nuvolosi ovunque in serata poco nuvoloso ovunque locali piogge sulla Sardegna nord occidentale ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 febbraio 2021)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo in progressivo peggioramento al mattino molto inutile pioviggini sparse tra Piemonte Liguria e Friuli al pomeriggio precipitazioni anche sull’arco Alpino occidentale altrove non sono previste variazioni in serata piogge in estensione a tutte le regioni neve in calo fin verso i 1100 metri al centro molte aperture al mattino con nubi basse sulle coste adriatiche al pomeriggio nuvolosità in aumento su Toscana Umbria Marche in serata non transito su tutti i settori piogge in estensione Da Occidente nella notte assurda giornata nel complesso stabile con cieli sereni ovunque eccezione di nubi basse le coste adriatiche e Ioniche al pomeriggio ancora tempo asciutto cieli sereni o poco nuvolosi ovunque in serata poco nuvoloso ovunque locali piogge sulla Sardegna nord occidentale ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 06-02-2021 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 6h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 1.8 °C Umidità: 90 % Pression… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 5h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 1.6 °C Umidità: 90 % Pression… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 4h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 1.6 °C Umidità: 90 % Pression… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 3h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 1.3 °C Umidità: 90 % Pression… -