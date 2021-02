Lutto per Laura Chiatti: “Oggi è un giorno nero, ciao amico mio” (Di sabato 6 febbraio 2021) La nota attrice ha scelto Instagram per dire addio alla scomparsa del suo caro amico Fabrizio. Il messaggio ha commosso tutti i suoi fan. (Photo by Ernesto Ruscio/Getty Images)L’attrice Laura Chiatti è stata colpita da un grave Lutto in queste ultime ore. A rivelarlo è stata lei stessa che dal suo profilo Instagram ha dedicato un lungo e commovente messaggio per la morte del suo caro amico Fabrizio. I fan si sono stretti attorno al dolore dell’attrice e le hanno mostrato affetto e sostegno. Leggi anche -> Amici 20, arriva la vendetta di Arisa: Evandro Ciaccia perde la sfida ed esce Laura Chiatti: l’addio all’amico scomparso Laura Chiatti ha scelto Instagram per salutare il suo amico ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 febbraio 2021) La nota attrice ha scelto Instagram per dire addio alla scomparsa del suo caroFabrizio. Il messaggio ha commosso tutti i suoi fan. (Photo by Ernesto Ruscio/Getty Images)L’attriceè stata colpita da un gravein queste ultime ore. A rivelarlo è stata lei stessa che dal suo profilo Instagram ha dedicato un lungo e commovente messaggio per la morte del suo caroFabrizio. I fan si sono stretti attorno al dolore dell’attrice e le hanno mostrato affetto e sostegno. Leggi anche -> Amici 20, arriva la vendetta di Arisa: Evandro Ciaccia perde la sfida ed esce: l’addio all’scomparsoha scelto Instagram per salutare il suo...

fanpage : #DayaneMello 'Restituirle questo coacervo di giudizi tossici non renderà qualcuno migliore, nemmeno se si fosse ri… - GrandeFratello : Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa pe… - IlContiAndrea : Spiace umanamente per #Dayane che ha perso il fratello tragicamente. Non la conosco, seguo poco o nulla il #GFvip.… - RacheleZ12 : @GrandeFratello Ma che coerenza dentro quella casa, 2 gg dopo un lutto oggi festaaa musica,costumi, palloncini. Mi… - Ttue13 : @francecorte63 E bloccata pure questa che non capisce cos’è la diffamazione né il rispetto per un lutto -