LIVE Sci di fondo, Sprint Ulricehamn in DIRETTA: Pellegrino punta al podio. Laurent fuori nei quarti (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.17: Tra poco la prima batteria della Sprint maschile. Al via Chanavat (Fra), Ustiugov (Rus), Novak (Cze), Svensson (Swe), Hamilton (Usa), Kaeser (Sui) 13.16: Tutto facile per la slovena Lampic, secondo posto per la finlandese Joensuu. Le ripescate sono Krehl e Beranova 13.11: Al via nella quinta batteria Lampic (Slo), Van der Graaff (Sui), Hyncicova (Cze), Dyvik (Swe), Joensuu (Fin), Rudzek (Ger) 13.10: Ancora Svezia! Hagstroem domina la volata davanti alla giovane norvegese Smedaas 13.08: Clamorosa caduta della leader di Coppa Svahn che finisce a terra nella discesa ed è eliminata 13.05: Al via nella quarta batteria Hagstroeam (Swe), Svahn (Swe), Smedaas (Nor), Janatova (Cze), Herrmann (Ger), Meier (Sui) 13.04: Falk, prima in qualificazione, si aggiudica il successo con una volata di testa, ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.17: Tra poco la prima batteria dellamaschile. Al via Chanavat (Fra), Ustiugov (Rus), Novak (Cze), Svensson (Swe), Hamilton (Usa), Kaeser (Sui) 13.16: Tutto facile per la slovena Lampic, secondo posto per la finlandese Joensuu. Le ripescate sono Krehl e Beranova 13.11: Al via nella quinta batteria Lampic (Slo), Van der Graaff (Sui), Hyncicova (Cze), Dyvik (Swe), Joensuu (Fin), Rudzek (Ger) 13.10: Ancora Svezia! Hagstroem domina la volata davanti alla giovane norvegese Smedaas 13.08: Clamorosa caduta della leader di Coppa Svahn che finisce a terra nella discesa ed è eliminata 13.05: Al via nella quarta batteria Hagstroeam (Swe), Svahn (Swe), Smedaas (Nor), Janatova (Cze), Herrmann (Ger), Meier (Sui) 13.04: Falk, prima in qualificazione, si aggiudica il successo con una volata di testa, ...

