LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: Kriechmayr guida su Mayer, 5° Innerhofer, 8°Paris (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 Peccato per “Domme”. Non è riuscito a salire sul podio come ieri ma ha comunque confermato che il peggio è alle spalle. Per i Mondiali è prontissimo. Anche Innerhofer ha fatto vedere ottime cose, con un quinto posto chiuso a 19 centesimi dal podio! 12.09 Dominik Paris parte a tutta e si presenta al primo intermedio con 12 centesimi di ritardo. Arriva al secondo con buone linee ma, a sua volta, cede 57 centesimi a Kriechmayr. Nel terzo settore non recupera e conclude la sua gara in ottava posizione a 76 centesimi. 12.07 Il francese Johan Clarey non riesce a risultare efficace e si ferma in 17a e ultima posizione a 1.53. Ed eccoci giunti a Dominik Paris! 12.05 Christof Innerhofer inizia il suo SuperG con grande decisione ma lascia 2 decimi ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10 Peccato per “Domme”. Non è riuscito a salire sul podio come ieri ma ha comunque confermato che il peggio è alle spalle. Per i Mondiali è prontissimo. Ancheha fatto vedere ottime cose, con un quinto posto chiuso a 19 centesimi dal podio! 12.09 Dominik Paris parte a tutta e si presenta al primo intermedio con 12 centesimi di ritardo. Arriva al secondo con buone linee ma, a sua volta, cede 57 centesimi a. Nel terzo settore non recupera e conclude la sua gara in ottava posizione a 76 centesimi. 12.07 Il francese Johan Clarey non riesce a risultare efficace e si ferma in 17a e ultima posizione a 1.53. Ed eccoci giunti a Dominik Paris! 12.05 Christofinizia il suocon grande decisione ma lascia 2 decimi ...

