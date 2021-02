Governo: Draghi e il totoministri, per i media sul podio Giorgetti, Cartabia e Delrio (2) (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nel totoministri il leghista Giancarlo Giorgetti, che ha sempre vantato buoni rapporti con Mario Draghi, è in pole position con 824 citazioni in quattro giorni, seguito dalla presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia (675) e dall'ex ministro ed esponente del Pd Graziano Delrio (612). In forte aumento le quotazioni dell'economista Carlo Cottarelli (527), che precede il commissario europeo Paolo Gentiloni (428). Nella lista di questo Governo dei 'migliori' ci sono, nell'ordine, anche il ministro degli Interni uscente Luciana Lamorgese (399 citazioni), l'economista Fabio Panetta (395) e l'ex ministro e presidente dell'Istat Enrico Giovannini (370). Nell'elenco compaiono anche l'ex ministro della Giustizia Paola Severino (321), la virologa Ilaria Capua (241), il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nelil leghista Giancarlo, che ha sempre vantato buoni rapporti con Mario, è in pole position con 824 citazioni in quattro giorni, seguito dalla presidente della Corte Costituzionale Marta(675) e dall'ex ministro ed esponente del Pd Graziano(612). In forte aumento le quotazioni dell'economista Carlo Cottarelli (527), che precede il commissario europeo Paolo Gentiloni (428). Nella lista di questodei 'migliori' ci sono, nell'ordine, anche il ministro degli Interni uscente Luciana Lamorgese (399 citazioni), l'economista Fabio Panetta (395) e l'ex ministro e presidente dell'Istat Enrico Giovannini (370). Nell'elenco compaiono anche l'ex ministro della Giustizia Paola Severino (321), la virologa Ilaria Capua (241), il ...

