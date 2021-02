Gol di Gosens o autogol di Sirigu? La decisione della Lega (Di sabato 6 febbraio 2021) Incredibile pareggio nel pomeriggio di Serie A. Tra Atalanta e Torino finisce 3-3, ma il fatto straordinario è la rimonta dei granata capaci di rimontare un passivo di 3-0 dopo nemmeno 20 minuti. Tra i marcatori della Dea, lascia discutere la seconda rete: nonostante il tiro di Robin Gonsens sia indirizzato in porta, la leggera deviazione del portiere granata, ha fatto si che la Lega assegnasse l’autogol piuttosto che la 5° rete stagionale per l’esterno olandese. Foto: twitter atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Incredibile pareggio nel pomeriggio di Serie A. Tra Atalanta e Torino finisce 3-3, ma il fatto straordinario è la rimonta dei granata capaci di rimontare un passivo di 3-0 dopo nemmeno 20 minuti. Tra i marcatoriDea, lascia discutere la seconda rete: nonostante il tiro di Robin Gonsens sia indirizzato in porta, la leggera deviazione del portiere granata, ha fatto si che laassegnasse l’piuttosto che la 5° rete stagionale per l’esterno olandese. Foto: twitter atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #AtalantaTorino | La decisione della Lega sulla seconda rete dei bergamaschi - dade494 : RT @jnterista_12: VAFFANCULOOOO HANNO TOLTO IL GOL A GOSENS - tomneroazzurro : Autogoal di Ibanez, il gol di Gosens è diventato autogol e gol annullato a Djiuricic... la giornata non è ancora finita - anis_epis : RT @Gazzetta_it: #SerieA E’ un'impresa da grande #Torino: da 0-3 a 3-3. L’Atalanta si butta via #AtalantaTorino - pet_oliver : @SerieA assegnate gol a qualsiasi tiro in porta deviato e a #Gosens che ha fatto ceretamente un tiro in porta non d… -