GF Vip | Pierpaolo e Giulia | scoppia la lite nella notte

(Di sabato 6 febbraio 2021) L'ultima puntata del GF Vip è stata particolarmente difficile, soprattutto per Dayane Mello che ha perso da poco il fratello. Dopo la diretta, èta unafuribonda traPretelli eSalemi. I "Vipponi" si sono schierati dalla parte dell'ex velino di Striscia la Notizia. GF Vip,laPretelli eSalemi, dopo l'ultima puntata del GF Vip, hanno avuto un duro scontro. L'ex velino, appena i riflettori della diretta si sono spenti, si è rifugiato in sauna per smaltire un po' la rabbia. Il motivo della sua delusione, ovviamente, è da ricollegare a quanto è stato detto in studio su di lui. Alfonso Signorini, senza andarci troppo leggero, ha chiesto a ...

ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Pierpaolo deluso da Giulia: 'Mi aspettavo una parola da parte tua' - infoitcultura : GF Vip 2021, Pierpaolo contro Giulia nel dopo puntata | Video Mediaset - infoitcultura : GF Vip: lite furiosa tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Tommaso sbotta con Pierpaolo: 'Hai scambiato il GF per Tinder' - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli contro Giulia Salemi dopo la diretta del GF Vip, il video della lite furiosa -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Pierpaolo

Dopo la puntata del Grande Fratelloandata in onda ieri sera, Stefania Orlando , Andrea Zenga , Tommaso Zorzi ,Pretelli e Zelletta si sono ritrovati in zona living riflettendo sulle nomination . Il rampollo milanese ...La puntata in diretta del 'Grande Fratello' ha riservato molte sorprese. E anche dopo la stessa è successo praticamente di tutto. Infatti, Giulia Salemi ePretelli hanno avuto un litigio furibondo e l'influencer italo - persiana ...Di recente, Tommaso Zorzi ha deciso di fare una fantastica proposta alla modella brasiliana; scopriamo insieme di cosa si tratta. Dopo la grave perdita di Dayane, tutti i gieffini si stanno impegnando ...Sono cinque mesi che sto qua e mi dicono che non prendo posizione, zerbino e tutto quanto. Almeno una parola tua, che mi conosci e sai che per te mi espongo. Prima non lo facevo perché o non ce n’era ...