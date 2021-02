Genoa-Napoli, Gattuso: “Ai ragazzi posso fare solo i complimenti, ci sta girando male” (Di domenica 7 febbraio 2021) “La partita di oggi ha ricordato quella contro lo Spezia. Ci stiamo allenando poco, abbiamo avuto poco tempo e bisogna fare solo i complimenti alla squadra. Ci siamo fatti due gol da soli, ora dobbiamo guardare avanti”. Così il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha commentato la sconfitta per 2-1 sul campo del Genoa. Decide una doppietta di Pandev che sfrutta due errori dei partenopei: “C’è un problema di postura sulle reti incassate – ha detto ai microfoni di Dazn – Gli errori ci possono stare ma ci sta girando male. Stiamo pagando a caro prezzo i tanti impegni. Ma alla squadra non posso rimproverare nulla. Stiamo perdendo partite in fotocopia, non possiamo permetterci di regalare occasioni”. Poi su Osimhen: “È stato ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) “La partita di oggi ha ricordato quella contro lo Spezia. Ci stiamo allenando poco, abbiamo avuto poco tempo e bisognaalla squadra. Ci siamo fatti due gol da soli, ora dobbiamo guardare avanti”. Così il tecnico delGennaroha commentato la sconfitta per 2-1 sul campo del. Decide una doppietta di Pandev che sfrutta due errori dei partenopei: “C’è un problema di postura sulle reti incassate – ha detto ai microfoni di Dazn – Gli errori cino stare ma ci sta. Stiamo pagando a caro prezzo i tanti impegni. Ma alla squadra nonrimproverare nulla. Stiamo perdendo partite in fotocopia, non possiamo permetterci di regalare occasioni”. Poi su Osimhen: “È stato ...

