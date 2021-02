Errani-Wang in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 7 febbraio 2021) Saraproverà a scardinare il tennis ‘fastidioso’ proposto daQiang, nel corso del primo turno degli. Ghiotta chance per ‘Sarita’, che potrebbe esaltarsi in un palcoscenico particolarmente rilevante, prestigioso e notoriamente stimolante per i grandi talenti. La contesa andrà in scena lunedì 8 febbraio, come secondo match sul campo 8 a partire dalle ore 01.00 (dopo Giorgi-Shvedova). Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn) proporrà latelevisiva del confronto, con annesso livesulla piattaforma Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it garantirà un resoconto sull’andamento del match, al termine dello stesso, con particolare attenzione alla prestazione dell’azzurra ...