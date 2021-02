Douglas Stuart | Glasgow anni ’80 | miseria e vitalità

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 7 febbraio 2021) NelladegliOttanta, devastata, come il resto del paese, dalle dissennate politiche sociali di Margaret Thatcher, si svolge la Storia di Shuggie Bain (ottima traduzione di Carlo Prosperi, Mondadori, pp. 528, € 21,00), vincitore del Booker Prize 2020 e primo romanzo di, nato e cresciuto a, poi trasferitosi a New York, dove la sua carriera letteraria ha preso il via con alcuni racconti pubblicati sul New Yorker. Di evidente matrice autobiografica, a giudicare dalle note … Continua L'articolo proviene da il manifesto.