BIDEN AFFRONTA LA QUESTIONE RUSSA MA DIMENTICA CHE "QUANDO SEI IL PROBLEMA NON PUOI ESSERE ANCHE LA SOLUZIONE" (Di sabato 6 febbraio 2021) Joe BIDEN chiede alla leadership americana di AFFRONTAre l'autoritarismo russo che, secondo lui, minaccia la democrazia americana. Ma ogni PROBLEMA tra i due ha le sue radici nelle azioni statunitensi che BIDEN una volta sostenne. Medico, guarisci te stesso."L'America è tornata. L'America è tornata. La diplomazia è tornata al centro della nostra politica estera ".Con queste parole clamorose come punto di partenza, il presidente Joe BIDEN ha tenuto il suo primo importante discorso di politica estera, simbolicamente pronunciato presso la sede del Dipartimento di Stato, alla presenza del Segretario di Stato Anthony Blinken. Il suo era un messaggio di rinascita e speranza."Come ho detto, nel mio discorso inaugurale", ha osservato BIDEN, "ripareremo le nostre alleanze, ci impegneremo

